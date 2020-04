Durante il fine settimana, il game designer Éric Chahi ha condiviso alcune vecchie riprese della sua avventura cinematografica degli anni ’90, Another World. Un retroscena sicuramente interessante che ci porta dietro le quinte di uno dei titoli pù acclamati della storia del videogioco.

I filmati fanno riferimento alle sequenze d’animazione utilizzate nel gioco, girate attraverso l’uso del rotoscoping. Questa particolare tecnica di registrazione era molto avanzata per l’epoca in cui venne pubblicato il titolo ed è per questo motivo che Another World regge il passo ancora oggi. Il rotoscoping nasce negli anni ’80 per l’acquisizione di filmati registrati per poi animarli così da renderli più realistici, pensate ad esempio agli inizi di Mortal Kombat.

I video condivisi da Eric Chahi su Twiitter vedono il game designer registrare modellini di giocattoli e trasformarli in scene accuratamente animate che formano la base della narrativa di Another World. Una gif più lunga è stata rilasciata dall’animatore di The Last of Us 2, Jonathan Cooper, che mostra altri retroscena sull’uso del rotoscoping da Eric Chahi.

Per chi non lo conoscesse Another World parla di un giovane scienziato che cerca di scoprire come è iniziata la vita sul pianeta, ma il suo esperimento lo trasporta in uno strano mondo alieno pieno di mostri pericolosi e un ordine sociale fascista. Non ci sono quasi parole nel gioco, e ciò che esiste della poca narrazione è quasi interamente trasmessa attraverso questi film minimalisti e stranamente realistici. È incredibile come Chahi sia stato in grado di produrli utilizzando filmati reali che, nella sua forma originale, erano irrilevanti.

Se volete saperne di più, Cooper ha riportato la sua intervista a Chahi sul rotoscoping nel suo libro GAME ANIM: Video Game Animation Explained.

