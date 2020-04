Super Mario Maker 2: l'ultimo update introduce la creazione di mondi

Nintendo ha svelato i contenuti del prossimo update di Super Mario Maker 2, disponibile per il download gratuito a partire da domani.

Questo aggiornamento introduce numerose novità, tra cui la modalità “Crea il tuo mondo“: gli utenti possono collegare tra loro i livelli che hanno realizzato, dando vita a un percorso che si snoda dal punto d’inizio al castello finale, oltre a personalizzare l’aspetto della mappa del mondo. È possibile costruire fino a otto mondi, con un massimo di 40 livelli, per creare un piccolo gioco di Super Mario da gustarsi da soli o da condividere con altri utenti.

L’aggiornamento introduce anche nuovi elementi per i livelli e potenziamenti per i personaggi, tra cui il fungo SMB2 che permette a Mario e compagni di assumere il loro aspetto di Super Mario Bros. 2 e di raccogliere e lanciare oggetti e nemici, proprio come in quel gioco. Con il costume rana di Super Mario Bros. 3, Mario può nuotare agilmente e persino correre sull’acqua. Gli altri potenziamenti includono il super palloncino, introdotto per la prima volta con Super Mario World, la super ghianda di New Super Mario Bros. U e il fiore boomerang di Super Mario 3D World. Dallo stesso gioco provengono anche cinque variazioni di oggetti da indossare, come il cubo cannone e il cubo elica.

Vi ricordiamo ancora una volta che l’update di Super Mario Maker 2 sarà disponibile per il download gratuito da domani, mercoledì 22 aprile.