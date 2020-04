Moving Out, il nuovo titolo di Team17 è ora disponibile su PC e console

Team17 ha annunciato che Moving Out, il gioco couch co-op di SMG Studio e DevM Games, è ora disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC. Da soli o con un massimo di tre amici in multiplayer locale i giocatori possono divertirsi in questo removal simulator ambientato nella colorata cittadina di Packmore, spostando in modo creativo ed efficiente mobili dal punto A al punto B.

Qui sotto trovate il trailer di lancio:

Più di 50 livelli, da abitazioni, a industrie, aerei e persino case infestate, attendono le nuove leve della Furniture Arrangement Relocation Technicians (F.A.R.Ts) che hanno il compito di impacchettare tutto. Per coloro che sono alla ricerca di un tirocinio nel trasferimento di mobili prima di effettuare il trasloco a tempo pieno, una demo di Moving Out è ora disponibile su tutte le piattaforme.

Moving Out è ora disponibile in versione digitale su tutte le piattaforme e in edizione fisica per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch presso retailer selezionati.