Project xCloud: al via in Italia dalla prossima settimana

Xbox ha annunciato la nuova fase del proprio impegno pluriennale per consentire a un numero sempre maggiore di giocatori in tutto il mondo di accedere a Project xCloud. Come anticipato il 7 aprile, l’azienda è al lavoro affinché la preview di Project xCloud sia disponibile su Android in Europa Occidentale.

A partire da oggi, verranno inviati i primi inviti alla preview in Germania, Francia e Paesi Bassi e che, dalla prossima settimana, cominceranno ad arrivare anche ai giocatori in Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Italia, Norvegia, Spagna e Svezia.

I residenti all’interno degli 11 Paesi dell’Europa Occidentale menzionati sopra che desiderano partecipare alla preview di Project xCloud per Android possono registrarsi a questo link.

Di seguito i requisiti fondamentali per essere ammessi all’anteprima:

Un Account Microsoft e un Xbox gamertag. Se al momento non disponi di un Account Microsoft o di un Xbox gamertag, puoi crearne uno al seguente link.

Uno smartphone o tablet Android con sistema operativo Android 6.0 o versioni successive con Bluetooth versione 4.0.

Un controller wireless per Xbox One abilitato per il Bluetooth. Se non si è sicuri che il proprio controller Xbox One supporti il Bluetooth, è possibile fare riferimento a questo articolo di supporto.

Accesso a Wi-Fi o connessione dati mobile che supporti una velocità di download di 10Mbps, simile al video streaming. Se si utilizza una connessione Wi-Fi, si consiglia una connessione a 5Ghz.