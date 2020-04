SnowRunner arriva oggi su PC e console, pubblicato il trailer di lancio

Focus Home Interactive e Saber Interactive hanno confezionato il trailer di lancio di SnowRunner per festeggiarne la pubblicazione odierna su PC, PS4 e Xbox One.

SnowRunner mette il giocatore alla guida di potenti veicoli fuoristrada permettendogli di conquistare ambienti estremamente ostili. È possibile guidare ben 40 veicoli di marchi come Ford, Chevrolet e Freightliner in un mondo completamente aperto e inesplorato in cui superare fango, acque torrenziali, neve e laghi ghiacciati, mentre si accettano contratti e missioni pericolose.