Google Stadia: la piattaforma si arricchisce dei titoli di Electronic Arts

Oggi Electronic Arts e Google hanno annunciato una partnership per il lancio di cinque giochi EA su Stadia, la piattaforma di gioco su cloud di Google.

Star Wars Jedi: Fallen Order – l’acclamato titolo single-player d’azione e avventura firmato Respawn e EA ambientato nel mondo di Star Wars – sarà lanciato su Stadia entro la fine di quest’anno. EA SPORTS FIFA e Madden NFL saranno disponibili per i giocatori su Stadia questo inverno, con altri titoli in programma per il 2021.

“Il cloud sta offrendo nuove incredibili possibilità di gioco”, ha affermato Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts. “In collaborazione con Google Stadia, abbiamo l’opportunità di offrire esperienze di gioco creative e innovative su una piattaforma innovativa ed entusiasmante.”

“Siamo entusiasti di vedere alcuni dei più grandi successi di Electronic Arts su Stadia. Non vedo l’ora di giocare a EA SPORTS FIFA, Madden NFL e Star Wars Jedi: Fallen Order sui miei schermi preferiti con un semplice clic”, ha dichiarato Phil Harrison, GM e VP presso Google.

Stadia è la nuova piattaforma di gioco basata su cloud di Google che consente di accedere ai videogiochi più recenti su TV, laptop, desktop, tablet e telefoni. Con Stadia si possono acquistare giochi che girano fino a 1080p / 60fps, o abbonarsi a Stadia Pro per accedere a una selezione di giochi fino a 4K / 60fps e HDR, insieme a giochi gratuiti da ottenere ogni mese. I giochi EA saranno disponibili per l’acquisto.