Destroy All Humans: la remaster ora ha una data d'uscita

THQ Nordic ha annunciato che il nuovo Destroy All Humans arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One in estate.

Il gioco originale è stato rilasciato nel 2005 e il suo remake è stato realizzato dai Black Forest Games, gli autori di Giana e Fade to Silence. La trama segue le vicende dell’alieno Crypto-137 in missione per salvare il suo clone Crypto-136 e raccogliere il DNA dagli esseri umani negli Stati Uniti degli anni ’50.

L’adventure game include sei livelli sandbox e un vasto arsenale di armi aliene fuori di testa come la Zap-O-Matic e la Anal Probe. Il giocatore è anche in grado di usare la psicocinesi e il camuffamento per ottenere il sopravvento in combattimento, mentre la nuova modalità Focus consente a Crypto-137 di agganciarsi ad altri nemici per causare ancora più caos.

Destroy All Humans arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 28 luglio.

