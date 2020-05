Star Wars: l'intero catalogo in sconto su Steam per il 4 maggio

Oggi è il 4 maggio, lo Star Wars Day, per questo su Steam è possibile approfittare di una tornata di sconti a tema Guerra Stellari.

Sono decine i videogiochi di Star Wars in promozione sulla piattaforma digitale di Valve: tra questi segnaliamo il recente Jedi Fallen Order acquistabile con un ribasso del 40%. Non mancano altri titoli con più o meno anni sulle spalle, come i due Knights of the Old Republic, entrambi al 65%, quelli appartenenti al franchise LEGO Star Wars, gli Jedi Knight, e molti altri ancora.

Da notare che le offerte termineranno il prossimo 7 maggio. Per consultare l’elenco completo dei videogiochi in saldo vi invitiamo a seguire questo collegamento.

