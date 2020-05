Thimbleweed Park si espande con una mini avventura gratuita

Terrible Toybox, la software house di Ron Gilbert e Gary Winnick, ha pubblicato a sorpresa una nuova mini avventura che va a espandere la storia di Thimbleweed Park.

Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure, questo il titolo del gioco, ci mette nei panni di Delores Edmund a un anno di distanza dagli eventi dell’opera originale. Delores si ritroverà nuovamente invischiata nei misteri di questa piccola cittadina abitata da strani individui mentre guadagna qualche soldo extra lavorando come fotografa per il Thimbleweed Nickel News.

Segnaliamo che la mini avventura è disponibile gratuitamente per PC sia su Steam che sull’Epic Games Store.