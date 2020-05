Empire of Sin: il nuovo trailer è dedicato alla bisnonna di John Romero

In occasione della festa della mamma, Romero Games ha pubblicato un nuovo trailer di Empire of Sin dedicato a Elvira Duarte, la bisnonna di John Romero presente nell’opera come personaggio giocabile.

Elvira Duarte è un personaggio realmente esistito che negli anni Venti gestiva ben tre bordelli in quel di Nogales, in Messico. La bisnonna di John Romero ha poi vinto alla lotteria, venduto le sue attività (legali e non), ed è andata in pensione. Nel gioco, Elvira è dotata di un’abilità che le permette di prendere il controllo dei nemici per tre turni, dopodiché il personaggio controllato viene ucciso.

Vi ricordiamo che Empire of Sin sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso del prossimo autunno.