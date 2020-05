Halo 3: presto il via ai test multiplayer su PC

Mentre attendiamo l’arrivo del secondo capitolo sui nostri computer, 343 Industries ha fatto sapere che presto darà il via ai test multiplayer per la versione PC di Halo 3.

Attraverso un apposito articolo diffuso tramite il sito ufficiale del franchise, la compagnia ha fatto sapere che i test partiranno nelle prossime settimane ma inizialmente coinvolgeranno solo un numero limitato di utenti. Ad avere una chance di provare per primi la versione PC di Halo 3 saranno alcuni degli iscritti al programma Halo Insider, dopodiché l’accesso alla prova verrà esteso a una cerchia più ampia di giocatori.

Ciò significa che, ammesso che tutto fili via liscio, non bisognerà attendere a lungo prima di vedere per la prima volta sui nostri monitor la terza avventura di Master Chief. Per il momento, però, dobbiamo accontentarci della versione rimasterizzata di Halo 2: Anniversary, in uscita su PC nel corso della giornata di domani.

