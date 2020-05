Small World of Warcraft è il nuovo board game del celebre MMORPG

Days of Wonder ha presentato Small World of Warcraft, un nuovissimo board game su licenza ufficiale del celebre MMORPG targato Blizzard Entertainment.

In Small World of Warcraft, i giocatori scelgono combinazioni di poteri speciali e razze dell’universo di Warcraft, come Maghi del Portale Pandaren o Erbalisti Goblin, contendendosi il controllo di Azeroth. Per raggiungere il dominio, i giocatori occuperanno terreni leggendari e cercheranno di prendere il controllo di potenti manufatti. Tuttavia, prima o poi ogni impero deve cadere: i giocatori dovranno essere pronti a fare entrare in Declino una razza ormai sul viale del tramonto e a guidarne una nuova alla conquista di Azeroth.

“Lavorare al fianco di Blizzard è stata un’esperienza straordinaria. Non solo la nostra visione del gioco si è rapidamente allineata, ma il lavoro creativo che abbiamo svolto insieme è stato intenso ed estremamente soddisfacente“, ha affermato Adrien Martinot, responsabile di Days of Wonder. “Blizzard ci ha permesso di immergerci profondamente nel ricco universo di Warcraft e non vedo l’ora che questa incredibile collaborazione venga alla luce con la pubblicazione del gioco“.

Small World of Warcraft è un gioco da tavolo standalone progettato per 2-5 giocatori, con partite della durata media di 40-80 minuti. Verrà messo in vendita in Europa (e quindi anche in Italia) nel corso della prossima estate al prezzo suggerito di € 59,99.