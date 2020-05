Fissato l'appuntamento online con la Gamescom 2020

La Gamescon 2020 passerà certamente alla storia come una delle edizioni più travagliate della kermesse, rinviata e trasformata in un evento online a causa della pandemia di COVID-19.

In questa fase di rilancio dell’evento, momento chiave sarà la cerimonia d’apertura, presentata da Geoff Keighley, fissata per il prossimo 27 agosto. Gli eventi dedicati alla Gamescon 2020 andranno avanti per ben tre giorni, sino al 30 agosto, con una serie di show speciali rilasciati man mano sulla piattaforma di Gamescom Now e uno showcase – intitolato Devcom Digital Conference – dedicato agli sviluppatori che vogliano presentare i loro nuovi progetti.