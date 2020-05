Un aggressivo trailer di lancio per Maneater

Tra pochi giorni – precisamente il 22 maggio – sbarcherà su PC (tramite Epic Games Store), PlayStation 4 e Xbox One l’action RPG ad ambientazione marina Maneater.

Il gioco, che ci permetterà di impersonare un famelico squalo nelle acque della Gulf Coast, si arricchisce oggi di un trailer di lancio la cui visione – alla luce della natura delle immagini del titolo PEGI 18 – consigliamo solo a un pubblico adulto.

Il titolo di Tripwire Interactive si annuncia quindi particolarmente cruento nelle attività permesse al giocatore, con evidenti rimandi a b-movies come Sharknado più che alle storiche pellicole de Lo Squalo.

La versione per Nintendo Switch di Maneater è attualmente in lavorazione, anche se al momento non è stata ancora fissata una data d’uscita.