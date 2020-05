51 Worldwide Games: ecco il trailer di presentazione

Nintendo ha confezionato un nuovo trailer di presentazione dedicato a 51 Worldwide Games, la raccolta di ben cinquantuno giochi da tavolo in arrivo tra poche settimane su Switch.

Il video che trovate qui in alto non solo mostra non i giochi con cui divertirsi in multiplayer locale e online, ma anche le diverse modalità di gioco. Per esempio, la console Nintendo Switch può essere posizionata piatta sul tavolo, tra i partecipanti, per trasformarsi in un vero e proprio tabellone di gioco virtuale. Oppure i giocatori possono connettere fino a quattro sistemi tramite comunicazione locale per divertirsi insieme. Con la modalità Mosaico è poi possibile collegare fino a quattro console locali e allinearle per formare una grande area di gioco. Infine, a seconda del gioco è possibile anche sperimentare diverse opzioni di controllo come i pulsanti e i controlli touch o i controlli di movimento per giochi come Bowling o Freccette.

Vi ricordiamo che 51 Worldwide Games sarà disponibile esclusivamente su Nintendo Switch dal prossimo 5 giugno.