Crucible, lo shooter multiplayer di Amazon Games, è disponibile su PC

Amazon Games ha pubblicato Crucible, il nuovo shooter multiplayer a squadre sviluppato da Relentless Studios.

Crucible presenta dinamiche prese in prestito dagli hero shooter in cui oltre a dover far fronte ai membri della squadra nemica bisogna anche cercare di sopravvivere in un ambiente fortemente ostile. Il gioco presenta inoltre tre modalità:

Cuore degli Alveari

Gli alveari sono creature letali sputa-droni che si moltiplicano sul campo di battaglia. Catturare i cuori che lasciano cadere quando muoiono è la chiave per vincere. Ogni partita è una lotta a squadre 4 contro 4 in cui vince chi riesce a catturare per prima tre cuori.

In Cacciatori Alfa non ci sono reti di sicurezza: se cadi in battaglia, la partita finisce. Otto squadre composte da due giocatori si sfidano in una lotta all’ultimo sangue. Se il tuo compagno di squadra cade in battaglia, puoi stringere un’alleanza temporanea con un altro cacciatore ma ricorda: se entrambi riuscite ad arrivare tra i primi tre, l’alleanza si spezza.

I mietitori di essenza sono sparsi su tutta la superficie di Crucible. Ogni mietitore che controlli ti fa guadagnare punti Essenza per la tua squadra di otto giocatori. Ogni mietitore controllato dai tuoi nemici annulla quelli in tuo possesso. Per accumulare più Essenza, dovrai controllare la maggior parte dei mietitori. Puoi guadagnare punti anche sconfiggendo i cacciatori nemici. La prima squadra che ottiene 100 punti vince!

Segnaliamo, infine, che Crucible è disponibile su Steam ed è free-to-play.