Serious Sam 4 uscirà anche su console ma bisognerà attendere

Dopo l’annuncio di ieri della finestra di uscita di Serious Sam 4 su PC e Google Stadia, in molti si sono chiesti se l’ultimo FPS sviluppato da Croteam uscirà o meno su console.

Intervenendo sulle colonne di Kotaku, un portavoce di Devolver Digital ha confermato che le versioni per PS4 e Xbox One sono in programma, tuttavia bisognerà attendere a lungo prima che possano vedere la luce del sole. L’esponente di Devolver Digital spiega che le versioni console verranno pubblicate solamente dopo la fine del periodo di esclusiva temporale concordato con Google Stadia, precisando che questo terminerà nel 2021.

L’utenza console dovrà quindi attendere almeno un anno dal lancio delle versioni PC e Stadia di Serious Sam 4, le quali verranno pubblicate nel corso del prossimo mese di agosto.

