PlayStation, nuovo appuntamento con i Days of Play

Sony ha da poco annunciato il ritorno del suo annuale appuntamento con gli sconti estivi, fissando per il 3 giugno l’inizio dei Days of Play.

Durante l’evento, che rimarrà attivo sul PlayStation Store sino al 17 giugno, sono previste diverse offerte relative al parco titoli della console e sull’abbonamento al PlayStation Plus, che dovrebbe vedere una riduzione del canone annuale pari a circa il 30% del totale.

Days of Play returns June 3 with big savings on games for PS4 and PS VR, PS Plus and PS Now subscriptions, and more: https://t.co/aQqO6IyJKt pic.twitter.com/DYwOuq8I4W — PlayStation (@PlayStation) May 22, 2020

Tra i titoli al centro delle offerte dei Days of Play, vengono segnalati Nioh 2, Dreams, Days Gone, Marvel’s Spider-Man e Death Stranding, oltre al prevedibile The Last of Us Remastered, immancabile antipasto alla prossima esclusiva targata Naughty Dog.

Altri sconti saranno attivi sui titoli PlayStation VR, nonché su diversi accessori a tema PlayStation, sia sullo store ufficiale che nei negozi dei partner che decideranno di aderire alle offerte.