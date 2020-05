Kandagawa Jet Girls in arrivo in Occidente su PS4 e PC

Il nuovo titolo di XSEED Games, i creatori della serie di Senran Kagura, è in arrivo anche in Occidente, annunciato come in pubblicazione nel corso dell’estate.

Kandagawa Jet Girls sembra non smentire la “spigliata” tradizione del publisher, offrendo un racing game a base di moto d’acqua, impreziosito dalla gioiosa presenza di discinte signorine dalle mise più o meno provocanti.

Le fasi di guida dovrebbero essere mescolate a fasi di combattimento, dove cercare di metter fuori gioco le nostre avversarie, e portare a casa il titolo di miglior “Jetter” di Tokyo.

Se la versione PC di Kandagawa Jet Girls è stata annunciata solo in formato digitale, la controparte per PlayStation 4 potrà fregiarsi anche di una versione fisica e di una edizione limitata chiamata Racing Heart, che conterrà la colonna sonora del gioco, due art book e una package speciale con illustrazioni di Hanaharu Naruko.