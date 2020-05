Noclip racconterà l'Half-Life mai pubblicato di Arkane Studios

Noclip, team di videomaker attivi nella produzione di documentari a tema videoludico, ha annunciato sui propri canali social come nel prossimo episodio della propria docu-serie si dedicherà ai dietro le quinte dei progetti di Arkane Studios.

Tra i giochi oggetto dello speciale, però, appare a sorpresa un capitolo di Half-Life mai rilasciato, denominato Return to Ravenholm, che avrebbe dovuto costituire il capitolo 4 della saga di Half Life 2, mentre l’episodio 3 era in sviluppo presso Valve.

Next week we celebrate the 20 year history of @ArkaneStudios. The games you love, and the games you never got to play.

– Arx Fatalis

– Dark Messiah

– The Crossing

– LMNO

– "Ravenholm"

– Dishonored

– PREY

Watch the trailer: https://t.co/Hq3rJBmoQF pic.twitter.com/UvIrW9aD6p

— Noclip (@noclipvideo) May 21, 2020