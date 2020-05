Detroit: Become Human e gli altri giochi Quantic Dream presto su Steam

Quantic Dream ha fatto sapere che Detroit: Become Human, Heavy Rain e Beyond: Two Souls sono in dirittura di arrivo su Steam, annunciandone la data di uscita.

L’intero trittico dello studio francese sarà disponibile contemporaneamente sulla piattaforma digitale di Valve a partire dal prossimo 18 giugno. Quantic Dream ha poi reso noto che su Steam sono già disponibili le demo di tutti e tre i titoli in questione, liberamente scaricabili dagli utenti della piattaforma. A tal proposito, qui trovate il dimostrativo di Detroid: Become Human, mentre a questo indirizzo quello di Heavy Rain, e infine quello di Beyond: Two Souls.

