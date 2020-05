Non solo Mortal Kombat e Injustice nel futuro di NetherRealm Studios

Durante una chiacchierata con il giornalista Geoff Keighley, il creative director Ed Boon ha parlato del futuro di NetherRealm Studios, lasciando intendere che lo studio sta lavorando a un progetto non correlato né a Mortal Kombat, né a Injustice.

“Mortal Kombat è diventato una costante, quasi come i film Marvel. Non ci si aspetta che le pellicole Marvel finiscano di essere prodotte: continueranno a uscire,” ha dichiarato Ed Boon. “Sebbene abbiamo potuto esplorare altre possibilità, come i due Injustice, e abbiamo altri progetti in corso, ci piace sempre creare i giochi di Mortal Kombat.”

Insomma, NetherRealm Studios non smetterà di produrre ulteriori iterazioni di questa celebre saga di picchiaduro, ma ciò non significa che debba sviluppare solo quelli. Dunque sappiamo che il team sta lavorando anche ad altro, ma non si sa ancora cosa sia questo progetto avvolto nel mistero.

Condividi con gli amici Inviare