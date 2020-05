Con grande orgoglio CD Projekt RED ha annunciato come la sua serie di punta – in attesa del probabile successo commerciale di Cyberpunk 2077 – abbia superato la cifra tonda delle 50 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

A trascinare le vendite dell’intera saga è stato senza dubbio il riuscitissimo terzo capitolo, visto come proprio The Witcher 3 sia riuscito lì dove i suoi degni predecessori si erano un po’ arenati, portando il celebrato RPG degli sviluppatori polacchi incontro al grande pubblico.

Over 50 million adventurers joined Geralt on his journey from Kaer Morhen to Vizima, through Flotsam and Vergen, Velen and Novigrad to Skellige Isles and Toussaint, and many, many more places, time and time again…

Thank you and may we meet on the path again! ⚔️ pic.twitter.com/cZwOup9CEc

— The Witcher (@witchergame) May 28, 2020