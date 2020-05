PlayStation 5, fissato l'evento di presentazione della lineup

L’atteso annuncio, di cui vi avevamo parlato in questi giorni, è finalmente arrivato, con Sony che ha confermato per giovedì prossimo 4 giugno alle 22:00 (ora italiana) uno showcase dedicato ai giochi di lancio della nuova console.

L’evento, denominato The Future of Gaming, sarà trasmesso live sui canali YouTube, Twitch e sul sito ufficiale dell’azienda, e sarà dedicato in modo particolare ai titoli in uscita nei primi mesi di vita dalla nuova PS5.

Per chi si attendeva l’agognato reveal del form factor della console, ci sarà probabilmente ancora da attendere, visto che durante l’ora di streaming il focus sembra totalmente fissato sul parco titoli, così come confermato anche da Jim Ryan, presidente e CEO dei Sony Interactive Entertainmente Studios.

Non resta che attendere ancora qualche giorno, e scoprire cosa il The Future of Gaming abbia realmente in serbo per noi.