Square Enix dona 250 mila dollari per il movimento Black Lives Matter

Mentre gran parte dell’industria videoludica si schiera a favore del movimento Black Lives Matter in seguito all’uccisione di George Floyd e alle conseguenti rivolte negli USA, Square Enix ha deciso di dare un contributo concreto alla causa donando ben 250 mila dollari alle organizzazioni che si occupano di lotta per l’uguaglianza e contro il razzismo.

La compagnia giapponese lo ha reso noto con un cinguettio diffuso nelle scorse ore, nel quale leggiamo che si impegna a altri ulteriori fondi oltre alla donazione iniziale in base al quanto raccolto spontaneamente dai dipendenti in giro per il mondo. Square Enix dunque donerà l’esatto ammontare del denaro raccolto dai dipendenti, di fatto andando a raddoppiare la donazione di questi ultimi.

