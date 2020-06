Continua il dominio degli sportivi sulle classifiche italiane

L’IDEA ha reso noti quest’oggi i dati di vendita relativi alla settima che va dal 18 al 24 maggio, confermando il dominio incontrastato in Italia, almeno su console, dei titoli sportivi.

Come vi avevamo segnalato la scorsa settimana, anche questa volta NBA 2K20 riesce a ottenere la vetta del podio assoluto e di quello relativo alle sole console, piazzando addirittura un doppio colpo, con entrambe le versioni – PS4 e Nintendo Switch – a contendersi la testa della graduatoria.

Il titolo di 2K Games ha senz’altro beneficiato di scontistiche particolarmente allettanti, riuscendo a scavalcare gli immarcescibili Fifa 20 e GTA V, oltre al solido Animal Crossing: New Horizons.

Su PC, NBA 2K20 non riesce invece a staccarsi da una fiacca decima posizione, in una classifica dove latitano i titoli sportivi, dominata invece da giochi dalla forte componente narrativa, come A Plague Tale: Innocence, o per un pubblico un po’ più casual, come UNO e The Sims 4.