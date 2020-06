Bohemia Interactive non è stata acquisita da Tencent

Attraverso un messaggio che lascia poco spazio alle interpretazioni, Marek Španěl, il CEO di Bohemia Interactive, ha voluto smentire le indiscrezioni circolate nelle ultime ore secondo le quali Tencent avrebbe acquisito la maggioranza assoluta delle azioni della compagnia ceca.

Španěl spiega che Bohemia Interactive ha intavolato discussioni con diversi partner nell’ultimo periodo per dare il via a cooperazioni strategiche, tuttavia la compagnia è e rimarrà indipendente.

Insomma, il colosso cinese Tencent sta portando avanti diverse acquisizioni, Bohemia Interactive non entrerà a far parte della sua scuderia.

