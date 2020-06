Rinviati di una settimana gli eventi del Guerrilla Collective

Sulla scia delle proteste in USA e in forma di solidarietà nei confronti del movimento Black Lives Matter, anche il Guerrilla Collective ha rinviato gli appuntamenti con le sue presentazioni inizialmente previste tra le giornate del 6, 7 e 8 giugno.

Il collettivo che riunisce diversi sviluppatori e publisher della scena indipendente internazionale ha reso noto di aver spostato tali presentazioni alla settimana successiva, il 13, 14 e 15 giugno. Tuttavia, il Guerrilla Collective ha comunque in programma un evento speciale per questa domenica: il 7 giugno, infatti, andrà in onda un livestream speciale interamente dedicato agli sviluppatori di colore e ai loro videogiochi.

