A Total War Saga: Troy si mostra in un primo video di gameplay

Creative Assembly ha diffuso il primo video di gameplay di A Total War Saga: Troy, lo spin-off della celebre serie di RTS dedicato al periodo della Guerra di Troia, con chiari riferimenti alla mitologia piuttosto che alla storia in senso stretto.

Il filmato diffuso in queste ore illustra una battaglia in tempo reale tra le forze di fanteria pesante guidate da Ettore e l’esercito di fanti leggeri di Achille. Gli sviluppatori si soffermano sull’importanza delle varie classi di unità di fanteria, soprattutto in un periodo storico in cui i cavalli venivano usati quasi esclusivamente per trainare i possenti carri da guerra, nonché per svelarci i dettagli relativi ad alcune tipologie di terreno inedite che avranno un impatto non indifferente nell’economia dello scontro. Tornano i duelli tra gli eroi, introdotti nell’ultimo Total War: Three Kingdoms, mentre non mancheranno alcune unità mitologiche come il leggendario minotauro.

Vi ricordiamo, infine, che A Total War Saga: Troy sarà disponibile dal 13 agosto prossimo in esclusiva sull’Epic Games Store, dove sarà riscattabile gratuitamente per le prime ventiquattro ore.