Annunciato COGEN: Sword of Rewind per PC, PS4 e Switch

Gemdrops ha annunciato COGEN: Sword of Rewind, un nuovo platform bidimensionale con una forte componente action in arrivo prossimamente su PC, PS4 e Switch. Per l’occasione è stato diffuso il trailer di annuncio che trovate qui in basso.

Ambientato sulla Terra in un futuro piuttosto lontano, COGEN: Sword of Rewind metterà i giocatori nei panni di Kojaku mentre cerca di svelare i misteri di Cogen City. La peculiarità del gioco in lavorazione presso Gemdrops risiede nell’Ouroboros System, una particolare meccanica che si attiva al momento della morte della protagonista, permettendo al giocatore di tornare indietro nel tempo e provare a evitare il game over.

COGEN: Sowrd of Rewind sarà disponibile sulle piattaforme citate in apertura nel corso del 2020.