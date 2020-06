Paper Beast: annunciata la versione PC in uscita a breve

Dopo essere approdato su PS4 e PSVR qualche mese fa, Paper Beast sta per arrivare anche su PC.

L’ultima fatica di Eric Chahi, già autore del celebre Another World, sarà infatti disponibile su Steam nel corso dell’estate. Purtroppo non si conosce ancora la data di uscita definitiva, tuttavia sappiamo che l’avventura in realtà virtuale sarà compatibile con i visori Valve Index, Oculus Rift e HTC Vive.

Per saperne di più sull’opera di Pixel Reef, vi invitiamo a leggere la recensione della versione PSVR scritta dal nostro Nicolò Paschetto.