Hearthstone: da oggi al via il Festival del Vilfuoco

Blizzard Entertainment ha dato il via al Festival del Vilfuoco, un lungo programma di eventi che accompagnerà i giocatori del gioco di carte digitale fino al mese di luglio.

Si parte oggi con l’introduzione di Pirati in Battaglia, un aggiornamento che introduce 17 nuovi servitori, 4 eroi inediti e una riprogettazione di Sghigno con un nuovo Potere Eroe.

Il 17 giugno sarà poi la volta dell’avventura in cinque capitoli intitolata L’Ordalia del Vilfuoco, grazie alla quale seguire la storia di Aranna Cercastelle mentre affronta un viaggio introspettivo, raduna un gruppo di ripudiati e si allea con Illidan e i Cacciatori di Demoni per distruggere il corrotto artefice della Legione Arrugginita: Robo-Jaraxxus. Aranna sarà disponibile come eroe con accesso anticipato il 16 giugno per i giocatori che dispongono degli Extra della Battaglia, prima di gettarsi ufficialmente nella mischia il 30 giugno.

Il 24 giugno arrivano le sfide dell’Ordalia del Vilfuoco e torna la rissa Lo Scotto Finale. Infine, l’1 luglio sarà disponibile la rissa Lo Zuffodromo. Bisognerà scegliere uno scagnozzo de L’Ordalia del Vilfuoco, imbracciare un’arma e lottare per ottenere un posto nella Legione Arrugginita di Robo-Jaraxxus.

Durante il Festival del Vilfuoco di Hearthstone saranno disponibile ricompense esclusive legate a ogni evento:

Completamento dell’avventura per giocatore singolo L’Ordalia del Vilfuoco: dorso delle carte Legione Arrugginita

Completamento delle Sfide de L’Ordalia del Vilfuoco: carta Dorata Kael’thas Solealto

Risse “Lo scotto finale” e “Lo Zuffodromo”: busta Classica

Missioni leggendarie: fino a 9 buste dell’Anno del Drago e Ceneri delle Terre Esterne

Infine, dal 17 giugno al 7 luglio sarà disponibile il Pacchetto Aranna Cercastelle, che include l’eroe Cacciatore di Demoni Aranna Cercastelle, 20 buste di Ceneri delle Terre Esterne e il dorso Aranna.