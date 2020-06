I lavori sulla seconda stagione di The Witcher riprenderanno presto

Ottime notizie per gli appassionati della serie Netflix dedicata allo strigo Geralt, visto che le riprese della seconda stagione, interrotte causa COVID-19, stanno per ricominciare.

Secondo quanto riportato da Deadline, gli Arborfield Studios starebbero per riprendere i lavori sulla serie di The Witcher, con addirittura alcune voci di corridoio che vorrebbero la nuova stagione di nuovo in lavorazione ad agosto, nonostante mesi di pausa forzata.

Il director degli studios, Bob Terry, ha dichiarato come nelle scorse settimane siano stati messi in sicurezza tutti gli ambienti, e si possa ora iniziare nuovamente a filmare seguendo tutte le procedure anti-coronavirus.

Nonostante Netflix abbia tutto l’interesse a sfornare quanto prima i nuovi episodi di The Witcher, prodotto che ha fatto registrare diversi record di visualizzazioni sulla piattaforma di streaming online, tutto lascia comunque pensare che non avremo la fortuna di rivedere Henry Cavill e soci prima del 2021.