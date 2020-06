Bloodstained celebra 1 milione di copie con nuovi aggiornamenti

Buone notizie sul fronte delle vendite di Bloodstained: Ritual of the Night, capace di piazzare ben 1 milione di copie in tutto il mondo, traguardo non così straordinario in termini assoluti ma assolutamente lusinghiero per una produzione non certo tripla A.

Koji Igarashi, celebre creatore del titolo, ha voluto perciò ringraziare tutti i fan, promettendo un supporto continuo anche durante il prossimo anno, illustrando in un video le nuove funzionalità previste.

In particolare, Bloodstained: Ritual of the Night si arricchirà presto di una modalità Boss Revenge – rilasciata gratuitamente come perk della campagna di Kickstarter che ha finanziato il gioco – nella quale i giocatori affronteranno una sorta di time attack nel quale sconfiggere 4 boss nel minor tempo possibile.

Altra novità sarà l’introduzione della Ruota Cromatica, che permetterà a Todd il Barbiere di modificare qualsiasi elemento estetico della nostra amata protagonista dal punto di vista del colore.

Entrambe le aggiunte saranno disponibili dal 23 giugno su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e solo da luglio 2020 per la versione Nintendo Switch, mentre le altre nuove feature verranno rilasciate nel corso dell’anno per tutte le piattaforme.