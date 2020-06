Annunciato Horizon: Forbidden West per PS5

Horizon: Forbidden West è il nuovo action RPG in sviluppo presso Guerrilla Games, annunciato questa sera durante l’evento trasmesso in streaming da Sony dedicato ai videogiochi in uscita su PS5.

In questo secondo capitolo della saga, Aloy dovrà affrontare una nuova minaccia che rischia di condannare ancora una volta non solo l’umanità, ma tutta la vita sulla Terra. Da quel che abbiamo carpito grazie al trailer di annuncio, questa volta la minaccia potrebbe provenire dal mare, tanto che sarà presente un certo grado di esplorazione marina all’interno del gioco. Saranno presenti anche nuove macchine, tra cui possenti elefanti robotici.

Nessuna notizia, invece, sul periodo di uscita: sappiamo solamente che Horizon: Forbidden West sarà disponibile prossimamente in esclusiva su PS5.