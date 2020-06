Resident Evil 8: Village è ufficiale, in uscita nel 2021

Confermando tutte le indiscrezioni circolate da mesi, Capcom ha annunciato ufficialmente Resident Evil 8: Village, il nuovo capitolo della celebre saga survival horror.

La compagnia giapponese ha approfittato della cornice offerta dall’evento digitale di Sony dedicato a PS5 per mostrare un primo trailer di annuncio di questo ottavo capitolo della serie principale, rivelando che sarà disponibile nel corso del 2021. Non sappiamo purtroppo se Resident Evil 8: Village uscirà anche su altre piattaforme oltre a PlayStation 5, per saperne di più bisognerà attendere ulteriori informazioni a riguardo.