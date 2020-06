Pubblicato un primo gameplay trailer dedicato a Scarlet Nexus

Il nuovo action RPG di Bandai Namco Scarlet Nexus si è presentato ieri con un nuovissimo trailer di gameplay, che ha mostrato alcune delle caratteristiche principali del titolo annunciato durante l’ultimo Inside Xbox.

Tra le notizie trapelate grazie alla video intervista a corredo del giocato, apprendiamo come a occuparsi come director del progetto sia Kenji Anabuki, noto per aver diretto numerosi titoli della saga di Tales Of (come Symphonia, Abyss, Vesperia, Xillia e Xillia 2).

Scarlet Nexus, a detta degli stessi sviluppatori, focalizza gran parte del suo charme sulla grafica in stile anime next-gen, con un gameplay strategico ma votato all’azione più frenetica, permettendo l’interazione con alcuni elementi ambientali per dar vita a tattiche più varie possibile.

Il gioco è previsto su PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X (compatibile con lo Smart Delivery).