Star Wars: Squadrons non includerà microtransazioni

Presentato ieri con uno spettacolare trailer dal taglio cinematografico, Star Wars: Squadrons torna a far parlare di sé dopo che Electronic Arts ha diffuso ulteriori dettagli circa il sistema di progressione, confermando che nel gioco non saranno presenti microtransazioni.

Nel videogioco multiplayer in sviluppo presso EA Motive, infatti, sarà possibile customizzare i caccia e i piloti con elementi di personalizzazione estetica, tuttavia questi potranno essere sbloccati solamente in-game, dunque non sarà possibile acquisirli pagando direttamente con denaro reale per aggirare la progressione interna. Lo stesso discorso si applica anche alle opzioni che hanno un impatto sul gameplay, quali armi, scudi, motori e scafi, i quali devono anch’essi essere sbloccati giocando.

Vi ricordiamo che Star Wars: Squadrons sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One dal 2 ottobre; su PC e PS4 supporterà gli appositi visori per la realtà virtuale.

