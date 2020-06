Il prossimo gioco degli autori di A Way Out sarà mostrato all'EA Play

Josef Fares, il fondatore di Hazelight e director di A Way Out, ha annunciato che il suo prossimo progetto verrà mostrato in anteprima durante l’EA Play Live 2020, l’evento digitale organizzato da Electronic Arts che si terrà a breve.

Fares ha dichiarato che nel corso dell’evento verrà diffuso un breve teaser, spiegando che il gioco non avrà il budget di un cosiddetto tripla A, ma le dimensioni del progetto sono superiori a quelle di A Way Out (ecco la nostra recensione all’epoca dell’uscita).

Insomma, per saperne di più non ci resta che attendere l’1:00 di notte del 19 giugno, ora italiana, quando Electronic Arts trasmetterà il suo evento digitale.

Condividi con gli amici Inviare