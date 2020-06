Disponibile la demo del roguelite RPG The Hand of Merlin

Croteam, sviluppatore celebre per aver dato i natali alla serie di Serious Sam, ha annunciato oggi con un trailer l’arrivo del suo nuovo RPG tattico a turni con una spruzzatina di roguelite.

Il gioco, chiamato The Hand of Merlin, mescola le leggende del Ciclo Arturiano a elementi horror fantascientifici, esplorando le terre di Camelot sino ad arrivare a Gerusalemme.

Da oggi sino alla conclusione dello Steam Game Festival: Summer Edition, fissata per il prossimo 22 giugno, sarà possibile provare in anteprima una demo del titolo.

The Hand of Merlin, di cui non si ha ancora una data d’uscita, sarà sviluppato da Room-C Games, il team di sviluppo interno allo sviluppatore Croato, autore di The Talos Principle.