Epic Games rimuove le auto della polizia da Fortnite

In seguito alla pubblicazione della Season 3 di Fortnite, Epic Games ha deciso di rimuovere le auto della polizia dal videogioco.

La compagnia non ha ancora diffuso un comunicato ufficiale circa le motivazioni che hanno portato a questa azione, tuttavia il Wall Street Journal segnala che la rimozione della auto della polizia da Fortnite sarebbe legata alle proteste ancora in corso negli Stati Uniti d’America dopo l’uccisione di George Floyd da parte di un poliziotto.

Da notare che la stessa fonte segnala che Epic Games non avrebbe preso tale decisione per lanciare un messaggio politico, ma semplicemente per evitare di urtare la sensibilità dei giocatori.

