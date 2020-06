Ratchet & Clank: Rift Apart non potrebbe girare su console attuali

Interessanti dichiarazioni riguardo al nuovo titolo della saga di Ratchet & Clank, presentato durante l’evento di reveal di PS5, che fanno luce su una delle feature chiave del prodotto, mostrata in modo abbastanza palese dal trailer di annuncio.

In particolare, Marcus Smith – creative director di Insomniac – ha commentato lo sviluppo di Ratchet & Clank: Rift Apart, durante uno dei classici dev diary spesso rilasciati durante la gestazione dei titoli più attesi, nel quale ha posto l’attenzione sul continuo cambio di ambientazioni e prospettive, che hanno da subito suscitato la curiosità e l’apprezzamento dei fan.

Secondo Smith, solo con gli SSD di ultima generazione (presenti su PlayStation 5 e Xbox Series X) è possibile dar vita a simili espedienti di gameplay, che altrimenti sarebbe risultati sicuramente castrati dall’hardware delle console current-gen.

Il creative director ha poi proseguito elogiando anche il DualSense della nuova nata di casa Sony, e le possibilità offerte dalla futura gestione dei grilletti, che in Ratchet & Clank: Rift Apart si tradurrà in una tensione diversa offerta da armi di dimensioni o peso differenti.