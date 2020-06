Rocksteady al lavoro su un titolo dedicato a Suicide Squad

Da tempo ormai si rincorrono i rumor riguardo il prossimo prodotto dello studio celebre per aver dato i natali alla recente saga di Batman, con conferme da più parti circa una partnership ancora molto solida con il mondo Warner e DC Comics.

Nelle ultime ore Rocksteady ha infatti registrato diversi domini dai nomi più o meno esplicativi, che possono dare un suggerimento abbastanza chiaro sulle prossime fatiche dell’azienda.

Tra i domini che più sono saltati all’occhio dei fan, senza dubbio SucideSquadeGame.com e GothamKnightsGame.com, che senza lasciare nulla all’immaginazione indicano l’intenzione di pubblicare nei prossimi anni due titoli dedicati ai suddetti franchise.

Se per quanto riguarda Ghotam Knights è facile comprendere come ci si riferisca al gioco della serie di Batman attualmente in sviluppo presso Warner Bros. Montreal, risulta invece più intrigante il secondo dominio che allude a un titolo ancora mai annunciato basato sulle vicende di Suicide Squad.