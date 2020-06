Il roguelike Danger Scavenger ora disponibile su PC

Star Drifters ha annunciato oggi l’uscita del suo nuovo titolo Danger Scavanger, roguelike crawler a tema cyberpunk, ora disponibile su PC.

Il gioco, presentato con un apposito trailer di lancio, ci vedrà combattere nei panni di uno Scavanger nel tentativo di difendere l’umanità ormai con le spalle al muro dalla minaccia di I.O.N.E., una intelligenza artificiale dalle mire distruttive.

Danger Scavenger è stato lanciato in versione digitale su PC in contemporanea su diversi shop, come Steam, GOG.com, Humble Store e sul servizio di nVidia GeForce Now.

La conversione per console è attualmente in sviluppo in collaborazione con Forever Entertainment, anche se non si hanno ancora conferme su una possibile data d’uscita.