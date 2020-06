Uno dei capitoli più amati della saga motoristica arcade di Electronic Arts, Need For Speed: Hot Pursuit, potrebbe ottenere presto una remaster su PC e sull’attuale generazione di console.

Secondo quanto riportato da Venturebeat, EA avrebbe annunciato 7 titoli in arrivo entro la fine dell’anno su Nintendo Switch, tra i quali figura anche il titolo originariamente pubblicato nel 2010 su PC, PlayStation 3 e Xbox 360.

Tra gli altri giochi che dovrebbero vedere la luce entro il 2020, oltre al nuovo Need For Speed: Hot Pursuit, anche Plant vs. Zombies Battle for Neighborville e la versione per Switch di Apex Legends.

Non resta quindi che attendere i comunicati ufficiali e i probabili trailer d’annuncio, potendo così iniziare a scoprire la qualità di questa nuova operazione di restyling.