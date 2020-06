Annunciato Pokémon Unite, nuovo moba realizzato da Tencent

The Pokémon Company ha rivelato oggi in diretta streaming il suo nuovo inatteso progetto, denominato Pokémon Unite, moba realizzato in collaborazione con il colosso cinese Tencent.

Il publisher di Leaugue of Legends ha sfruttato tutta la propria conoscenza del settore per trasporre in salsa Pokémon il gameplay del proprio campione di incassi, dando vita a un’opera che sta già dividendo i fan del brand dei mostri tascabili.

Pokémon Unite sarà un titolo free-to-play rilasciato oltre che su Nintendo Switch anche su mobile, sia su iOS che Android, sfruttando anche un’interessante funzione di cross-play.

Nonostante il gioco sia in fase avanzata di sviluppo, come dimostrano anche i diversi minuti di gameplay mostrati al momento dell’annuncio, non è stata ancora fornita una possibile data d’uscita.