Disponibile da oggi Ninjala, l'arena brawler per Nintendo Switch

GungHo Online ha annunciato come da oggi sia disponibile per il download gratuito il suo arena brawler per Nintendo Switch Ninjala.

Il titolo si presenta come un action multiplayer dal feeling molto vicino alle atmosfere di Splatoon, che attualmente presenta due modalità principali: una sfida a squadre 4 contro 4 e una battle royale tutti contro tutti per 8 giocatori.

Oltre alle succitate modalità sarà presente anche una campagna single-player, che guiderà il giocatore alla scoperta di tutte le feature del gioco, corroborata da intermezzi in stile manga e da una serie anime rilasciata periodicamente online.

Per far sì che più utenti possibile provino Ninjala, per accedere alle funzionalità multiplayer del titolo non sarà necessario l’abbonamento a Nintendo Online.