I film di Christopher Nolan live nel prossimo Party Royale di Fortnite

Continuano le iniziative sempre mediaticamente prorompenti di Epic Games, che per promuove il suo popolarissimo Fortnite ha deciso di puntare sul grande cinema.

In particolare, durante il Party Royale in programma questo venerdì, sarà possibile fruire gratuitamente delle pellicole del pluripremiato regista Christopher Nolan, trasmesse in live sul Big Screen appositamente predisposto per la cosiddetta Movie Nite.

Get ready for Movie Nite at Party Royale 🍿

This Friday, June 26, grab some popcorn and catch one of three full-length Christopher Nolan feature films depending on your region!

Check out showtimes and what’s playing in your country here: https://t.co/ke3bN7WYuP pic.twitter.com/4Md15S9qI2

— Fortnite (@FortniteGame) June 24, 2020