Sony offre 50.000 dollari a chi trovi bug sul PlayStation Network

In un post ufficiale sul PlayStation Blog, Sony ha presentato il suo Bug Bounty Program, vero e proprio servizio di taglie poste sui problemi del suo PlayStation Network.

Questo nuovo programma si presenta come ennesimo baluardo nella caccia alle vulnerabilità dell’ecosistema online della console Sony, in passato oggetto di diversi attacchi DDOS, leak dei dati e furto di account.

Alla base del Bug Bounty Program c’è l’idea di spingere gli utenti stessi della community a ricercare i bug che mettano a repentaglio la sicurezza delle comunicazioni, scandagliando ogni possibile falla del PlayStation Network e del sistema operativo di PlayStation 4, in cambio di laute ricompense in denaro, che possono arrivare sino a 50.000 dollari in base alla criticità della problematica scoperta.

Questo sistema di taglie, organizzato in cooperazione con la piattaforma di cyber-security HackerOne, era in realtà già attivo dietro le quinte da diverso tempo, mentre ora Sony ha deciso di estendere l’iniziativa a l’intera community di PlayStation, probabilmente confidando nel fatto che un maggior numero di utenti porti anche a un più esteso controllo sulla stabilità dei propri prodotti.