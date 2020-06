Microsoft ha svelato i giochi in arrivo nel programma Games with Gold nel corso del prossimo mese di luglio.

Gli abbonati al servizio Xbox Live Gold (incluso in Game Pass Ultimate) potranno mettere le mani su WRC 8 dall’1 al 31 luglio, per poi passare a Dunk Lords dal 16 luglio al 15 agosto. Per quanto riguarda i titoli per Xbox 360, entrambi retrocompatibili su Xbox One, ecco Saints Row 2 dall’1 al 15 luglio, e Juju dal 16 al 31 luglio.